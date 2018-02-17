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Микаил Maikelele Билл: сцена CS:GO всё больше напоминает времена 1.6
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Микаил Maikelele Билл: сцена CS:GO всё больше напоминает времена 1.6 

Чемпионат.com 17 февраля 2018
Игрок по CS:GO Микаил Maikelele Билл рассказал, с которыми трудностями столкнулась его команда при поиске организации.
«Найти организацию сейчас сложнее, чем ожидалось. Сцена CS:GO всё больше и больше напоминает времена 1.6: в дисциплине ограниченное количество организаций, и добраться до топа всё сложнее. Но нужно работать, а не плакать», — заявил Микаил Билл.
Maikelele за свою карьеру выступал за команды Ninjas in Pyjamas, G2 Esports, FaZe Clan и Team Dignitas. В настоящий момент он выступает в составе микса Enjoy. В его составе также играют jayzaR, pronax, darti и bENNY.
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