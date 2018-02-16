MVP выступит на PGL Spring Invitational

MVP получила инвайт на PGL PUBG Spring Invitational. В начале февраля корейская команда заработала $18,8 тыс. за второе место в AfreecaTV PUBG League.

Ранее организаторы пригласили составы из Европы, Северной Америки и Китая. PGL выдаст ещё четыре инвайта и разыграет пять слотов в квалификациях.

Участники:

Team Vitality

Tainted Minds

Инвайт

Европа

Team Kinguin

LGD Gaming

Инвайт

Северная Америка

Ghost Gaming

MVP Инвайт

Южная Америка

Team SoloMid

Инвайт

Китай

TBA LAN-финал PGL PUBG Spring Invitational пройдёт с 22 по 25 марта. Участники приедут в студию PGL в Бухаресте. Они разыграют $100 тыс.