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MVP выступит на PGL Spring Invitational
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MVP выступит на PGL Spring Invitational 

CyberSport.ru 16 февраля 2018
MVP получила инвайт на PGL PUBG Spring Invitational. В начале февраля корейская команда заработала $18,8 тыс. за второе место в AfreecaTV PUBG League.
Ранее организаторы пригласили составы из Европы, Северной Америки и Китая. PGL выдаст ещё четыре инвайта и разыграет пять слотов в квалификациях.
Участники:
Team Vitality
Tainted Minds
Инвайт
Европа
Team Kinguin
LGD Gaming
Инвайт
Северная Америка
Ghost Gaming
MVP  Инвайт
Южная Америка
Team SoloMid
Инвайт
Китай
TBA  LAN-финал PGL PUBG Spring Invitational пройдёт с 22 по 25 марта. Участники приедут в студию PGL в Бухаресте. Они разыграют $100 тыс.
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