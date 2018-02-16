MVP выступит на PGL Spring Invitational 

MVP получила инвайт на PGL PUBG Spring Invitational. В начале февраля корейская команда заработала $18,8 тыс. за второе место в AfreecaTV PUBG League.
Ранее организаторы пригласили составы из Европы, Северной Америки и Китая. PGL выдаст ещё четыре инвайта и разыграет пять слотов в квалификациях.
Участники:
Team Vitality
Tainted Minds
Инвайт
Европа
Team Kinguin
LGD Gaming
Инвайт
Северная Америка
Ghost Gaming
MVP Инвайт
Южная Америка
Team SoloMid
Инвайт
Китай
TBA LAN-финал PGL PUBG Spring Invitational пройдёт с 22 по 25 марта. Участники приедут в студию PGL в Бухаресте. Они разыграют $100 тыс.