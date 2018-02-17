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В чат Twitch добавили комнаты
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В чат Twitch добавили комнаты 

CyberSport.ru 17 февраля 2018
Twitch анонсировал ряд новых функций, связанных с клипами и чатами. «Комнаты» предназначены для того, чтобы стримеры могли общаться со зрителями в разных форматах, а разделы «Чемпионы клипов» и «Лучшие фанаты» позволят распознать самых преданных поклонников. Первые две функции уже доступны на платформе, последнюю добавят позже в феврале.
Комнаты представляют собой пользовательские области чата — на странице каждого канала можно создать до трех комнат. Зрители смогут перемещаться между дискуссиями, каждая из которых содержит тему, заданную создателем. Стримеры также смогут выбирать, кто имеет доступ к определенным комнатам — все зрители, подписчики или модераторы.
Чемпионы клипов — это функция, призванная выделить пользователей, которые часто создают клипы Twitch на определенном канале. Чтобы достичь статуса чемпиона, зритель должен публиковать как минимум по одному клипу в неделю в течение четырех недель подряд. Всего на этих клипах нужно собрать не менее 50 просмотров.
Функция «Лучшие фанаты» поощряет использование анимированных эмоций, купленных за виртуальную валюту Twitch.
Ранее Twitch опубликовал статистику за 2017 год. По данным компании, ежедневно площадку посещало 15 млн зрителей. За год пользователи провели на стримах 355 миллиардов часов.
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