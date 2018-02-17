«Шальке» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 11-й минуте защитник Тило Керер вывел «Шальке» вперёд, а на 28-й минуте нападающий Брил Эмболо удвоил преимущество «кобальтовых». На 78-й минуте Андрей Крамарич отыграл один мяч, но уйти от поражения гости не сумели.
«Шальке» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблицу немецкого чемпионата. «Хоффенхайм» (31) располагается на девятой позиции.