«Шальке» одержал победу над «Хоффенхаймом»

«Шальке» одержал победу над «Хоффенхаймом» в матче 23-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Шальке» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблицу немецкого чемпионата. «Хоффенхайм» (31) располагается на девятой позиции.