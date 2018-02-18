Team VGJ.Storm укомплектовала состав по Dota 2

Киберспортивная организация Team VGJ.Storm объявила список игроков для состава по Dota 2. В команду вошли Энцо Timado Гианоли, Ариф MSS Анвар, Авери SVG Сильверман, Явар Yawar Хассан и Цзин Юй Sneyking Ву.

«Я рад сообщить, что мы вернулись на соревновательную сцену. Я хотел бы представить вам новую команду по Dota 2. Явар — один из самых многообещающих игроков, Timado — вежливый и перспективный игрок, которого я знаю много лет. Sneyking является сильным лидером, MSS является игроком высочайшего уровня, а SVG привнесёт в состав нужную мудрость. Я рад работать с этими ребятами», — рассказал Джек BBQ Чен.

Последней командой для Yawar стала Team Freedom. В составе организации он выиграл Dota 2 BEAT Invitational Season 8 и занял второе место в североамериканском дивизионе DreamLeague Season 8. Timado выступал за MidOrFeed, MSS провёл последний месяц в Immortals, а SVG играл в Team World. Sneyking присоединился к VGJ.Storm в сентябре 2017 года и после кратковременного отсутствия продолжит выступать за команду.

Первым турниром для обновлённого состава стали отборочные DreamLeague Season 9. Команда вышла в финал квалификации, обыграв Iceberg Esports и OpTic Gaming.