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Бай rOtk Фан: вне китайской сцены проще создать команду из талантливых игроков
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Бай rOtk Фан: вне китайской сцены проще создать команду из талантливых игроков 

Чемпионат.com 18 февраля 2018
Тренер состава VGJ.Thunder Бай rOtk Фан раскритиковал китайскую профессиональную сцену за долгосрочные контракты и высокую стоимость трансферов.
«Я всегда чувствовал, что за пределами китайской сцены гораздо проще создать состав с пятью талантливыми игроками. У нас же слишком много команд. Старые игроки уходят, а новые слишком редко появляются. Когда у нас появится союз игроков, который будет защищать их интересы? Можно ли у нас заключать стандартные двухлетние контракты, которые заканчиваются после окончания The International? И инвестиции команд будут защищены на эти два года», — написал Фан в Weibo.
Также китайский тренер отметил, что организации заключают долгосрочные контракты, а стоимость трансферов непомерно велика. В качестве примера он привел Лу Maybe Яо, который по слухам заключил пятилетний контракт с LGD.
Бай rOtk Фан выступал на профессиональной сцене с 2011 года. Он играл за такие команды как Team DK, Vici Gaming, EHOME, LGD.cn и другие. С июля 2017 года киберспортсмен занялся тренерской деятельностью в Invictus Gaming. В сентябре 2017 года он начал тренировать состав VGJ.Thunder.
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