Где в Оренбурге не будет холодной воды 20-21 февраля?

В Оренбурге с 14 часов 20 февраля до 5 часов 21 февраля из-за ремонтных работ не будет холодной воды в районах, ограниченных улицами:

5-ая Линия — 16-ая Линия — 29-ая Линия — 4-ая Линия; 81-ая Линия — 85-ая Линия — 16-ая Линия.

Подвоз воды: пересечение улиц 25-ая Линия и 16-ая Линия, 15-ая Линия и 10-я Линия.

21 февраля будет отключено холодное водоснабжение с 9.30 до 15 часов в районе, ограниченном улицами:

В район отключения попадает ЦТП №25/2 по ул. Чкалова, 25/2.

Подвоз воды: ул. Чкалова, 23/1.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.