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Где в Оренбурге не будет холодной воды 20-21 февраля?
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Где в Оренбурге не будет холодной воды 20-21 февраля? 

АиФ-Оренбург 19 февраля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге с 14 часов 20 февраля до 5 часов 21 февраля из-за ремонтных работ не будет холодной воды в районах, ограниченных улицами:
5-ая Линия — 16-ая Линия — 29-ая Линия — 4-ая Линия; 81-ая Линия — 85-ая Линия — 16-ая Линия.
Подвоз воды: пересечение улиц 25-ая Линия и 16-ая Линия, 15-ая Линия и 10-я Линия.
21 февраля будет отключено холодное водоснабжение с 9.30 до 15 часов в районе, ограниченном улицами:
Чкалова — Уральской — Красной — Степана Разина.
В район отключения попадает ЦТП №25/2 по ул. Чкалова, 25/2.
Подвоз воды: ул. Чкалова, 23/1.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 370-000.
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