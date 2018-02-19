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Twitch перенёс дату выпуска новых правил трансляций на 5 марта
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Twitch перенёс дату выпуска новых правил трансляций на 5 марта 

Чемпионат.com 19 февраля 2018
Стрим-сервис Twitch объявил о переносе выпуска новых правил трансляций. Согласно «твиттеру» организации, они выйдут 5 марта 2018 года. Как сообщает портал Dexerto, причиной стало множество отзывов от сообщества.
«Спасибо за все ваши отзывы о наших новых правилах. Важно, чтобы они были ясны каждому, и нам лучше разъяснить некоторые моменты, поэтому мы запустим их 5 марта. Наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме мы опубликуем немного раньше», — говорится в «твиттере» компании.
Twitch анонсировал введение новых правил 8 февраля 2018 года. Они будут направлены на борьбу с нетерпимостью, оскорблениями и сексуализацией контента. Также разработчики отдельно отметили, что оставляют за собой право на блокировку пользователей за несоответствующие высказывания за пределами платформы. По словам представителей сервиса, поведение стримеров должно соответствовать социальным нормам, которые применимы в общественных местах.
Стрим-сервис Twitch.tv создан в 2011 году в качестве площадки для игровых и киберспортивных трансляций. Ежемесячная аудитория Twitch превышает 100 млн зрителей, а количество активных стримеров достигает 814 тыс. человек.
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