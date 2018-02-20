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Twitch запустит программу для повышения популярности инди-игр
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Twitch запустит программу для повышения популярности инди-игр 

DTF.RU 20 февраля 2018
Фото: DTF.RU
Пользователи смогут получать некоторые из них бесплатно.
Представители площадки для онлайн-трансляций Twitch объявили о скором запуске программы под названием Indie Amplifier, предназначенной для продвижения игр от независимых разработчиков.
Она позволит всем пользователям платной подписки Twitch Prime, с помощью которой можно получать различные бонусы и смотреть трансляции без рекламы, участвовать в специальном голосовании на лучшую инди-разработку. 15 марта все участники получат бесплатную копию победившей игры.
Совместно с продакшн-компанией N3rdfusion Twitch также запустит шоу со стримерами SimCopter1 and DizzyKitten, которые будут транслировать выбранный тайтл, а другие ведущие возьмут у его разработчиков интервью.
Помимо этого, авторы выбранных в первой тройке игр разделят между собой приз в размере 175 тысяч долларов. Всего в голосовании есть восемь вариантов:
Представители Twitch надеются, что эта программа позволит привлечь больше внимания к инди-играм на их платформе. Сейчас одним из важнейших показателей трансляций является лишь количество просмотров и зрителей, поэтому больше всего зарабатывают стримеры, играющие в популярные блокбастеры или же самые известные в своей нише игры.
#twitch
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