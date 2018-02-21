Популярный стример встретил своего фаната в PUBG и убил его сковородкой

Во время одной из своих трансляций PlayerUnknown's Battlegrounds стример Джейк Троп, известный под псевдонимом ChocoTaco, встретил своего зрителя. Стример пытался убить игрока, но тот не отстреливался в ответ. Ситуация заинтересовала ChocoTaco, поэтому он подошёл к игроку поближе. Тот в свою очередь признался, что смотрит сейчас трансляцию популярного стримера.

В итоге Джейк Троп предложил снять защитные шлемы, разбросать дымовые гранаты и сразиться сковородками при минимальной видимости. В конечном счёте, победу одержал популярный стример.