Оскар mixwell Канеллас: в OpTic Gaming хотели, чтобы я остался

Бывший игрок OpTic Gaming по CS:GO Оскар mixwell Канеллас рассказал об уходе из состава организации.

«Менеджмент хотел, чтобы я остался. Ключевым условием было, чтобы я собрал команду из американских игроков, но я хотел другого. Это не значит, что я не буду играть в Северной Америке, но я хочу, чтобы я был частью команды, которая стремится выиграть турниры. Я хочу играть с мотивированными людьми, которых объединяет одна цель.

Они пытались удержать меня, и мне действительно было больно уходить. Они верили в меня, и благодаря им я вышел на международный уровень, но, думаю, это необходимо. Передо мной был барьер, который нужно было сломать. Я хочу сыграть в той команде, где смогу сосредоточиться на игре и ни на что не отвлекаться», — рассказал Канеллас HLTV.

6 февраля Оскар mixwell Канеллас покинул состав OpTic Gaming по CS:GO. Киберспортсмен выступал за команду с апреля 2016 года. Будучи игроком организации, он выиграл ELEAGUE Season 2, Northern Arena 2016 Montreal, занял второе место на ECS Season 2 и 5-6-е на ECS Season 4.