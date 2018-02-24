Ещё
Team Spirit стала чемпионом турнира «Защитник»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Team Spirit стала чемпионом турнира «Защитник» 

Чемпионат.com 24 февраля 2018
Team Spirit стала победителем турнира «Защитник» по Counter-Strike: Global Offensive. В финале команда обыграла pro100 со счётом 3:1 (8:16 @ de_inferno; 25:21 @ de_overpass; 16:2 @ de_mirage; 16:5 @ de_cbble).
Бронзовые медали завоевали игроки Elements Pro Gaming, которые в матче за третье место обыграли LAN Dodgers со счётом 2:0 (16:5 @ de_mirage; 16:12 @ de_cbble).
За своё выступление Team Spirit заработала 400 тыс. рублей. Pro100 получит 250 тыс., в то время как Elements Pro Gaming — 100 тыс.
Турнир «Защитник» проходил с 21 по 23 февраля. Общий призовой фонд составил миллион рублей.
Чемпионат.com: последние новости
Team Russia сыграет с AGO Esports в четвертьфинале WESG 2017 VGJ.Thunder сыграет в финале The Bucharest Major по Dota 2 Владимир RodjER Никогосян: в первый раз играю с такими сильными игроками
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение