Team Spirit стала чемпионом турнира «Защитник»

Team Spirit стала победителем турнира «Защитник» по Counter-Strike: Global Offensive. В финале команда обыграла pro100 со счётом 3:1 (8:16 @ de_inferno; 25:21 @ de_overpass; 16:2 @ de_mirage; 16:5 @ de_cbble).

Бронзовые медали завоевали игроки Elements Pro Gaming, которые в матче за третье место обыграли LAN Dodgers со счётом 2:0 (16:5 @ de_mirage; 16:12 @ de_cbble).

За своё выступление Team Spirit заработала 400 тыс. рублей. Pro100 получит 250 тыс., в то время как Elements Pro Gaming — 100 тыс.

Турнир «Защитник» проходил с 21 по 23 февраля. Общий призовой фонд составил миллион рублей.