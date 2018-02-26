Определились все участники майнора GESC E-Series: Jakarta

Rex Regum QEON обыграла Alter Ego со счетом 3:1 в финале квалификации GESC E-Series: Jakarta для Индонезии и прошла в основную стадию турнира. Майнор пройдет 15-18 марта.

В квалификации для Индонезии сыграли четыре приглашенные команды и четыре победителя открытого этапа.

Сетка плей-офф:

На GESC E-Series: Jakarta восемь команд разыграют $300 тыс. и 300 очков DPC. Единственный инвайт получили Evil Geniuses. Остальные команды прошли через региональные отборочные.

Участники GESC E-Series: Jakarta:

Evil Geniuses

Natus Vincere

Infamous

Fnatic

Iceberg Esports

The Final Tribe

VGJ.Thunder

Rex Regum QEON