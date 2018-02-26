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Определились все участники майнора GESC E-Series: Jakarta
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Определились все участники майнора GESC E-Series: Jakarta 

CyberSport.ru 26 февраля 2018
Rex Regum QEON обыграла Alter Ego со счетом 3:1 в финале квалификации GESC E-Series: Jakarta для Индонезии и прошла в основную стадию турнира. Майнор пройдет 15-18 марта.
В квалификации для Индонезии сыграли четыре приглашенные команды и четыре победителя открытого этапа.
Сетка плей-офф:
На GESC E-Series: Jakarta восемь команд разыграют $300 тыс. и 300 очков DPC. Единственный инвайт получили Evil Geniuses. Остальные команды прошли через региональные отборочные.
Участники GESC E-Series: Jakarta:
Evil Geniuses
Natus Vincere
Infamous
Fnatic
Iceberg Esports
The Final Tribe
VGJ.Thunder
Rex Regum QEON
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