Определились все участники майнора GESC E-Series: Jakarta 

Rex Regum QEON обыграла Alter Ego со счетом 3:1 в финале квалификации GESC E-Series: Jakarta для Индонезии и прошла в основную стадию турнира. Майнор пройдет 15-18 марта.
В квалификации для Индонезии сыграли четыре приглашенные команды и четыре победителя открытого этапа.
Сетка плей-офф:
На GESC E-Series: Jakarta восемь команд разыграют $300 тыс. и 300 очков DPC. Единственный инвайт получили Evil Geniuses. Остальные команды прошли через региональные отборочные.
Участники GESC E-Series: Jakarta:
Evil Geniuses
Natus Vincere
Infamous
Fnatic
Iceberg Esports
The Final Tribe
VGJ.Thunder
Rex Regum QEON