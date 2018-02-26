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Korb3n: «Team Spirit, Gambit, Effect — добро пожаловать в открытые квалификации TI8»
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Korb3n: «Team Spirit, Gambit, Effect — добро пожаловать в открытые квалификации TI8» 

CyberSport.ru 26 февраля 2018
Фото: CyberSport.ru
Менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов рассказал о перестановках в составах Team Spirit, Gambit Esports и Effect по Dota 2. Белов не назвал конкретных имен, но заявил, что все новые игроки команд хорошо знакомы аудитории.
Кроме потенциальных трансферов Korb3n также напомнил о сборе средств для Александра «Flow» Сазонова. В январе ему поставили диагноз «Герминогенная несеминомная опухоль средостения» (раковая опухоль группы неблагоприятного прогноза). Операция по ее удалению бесплатная, однако реабилитация и дополнительные процедуры будут стоить около 2 млн рублей. На 26 февраля собрано чуть больше половины суммы.
Трансферное окно в Dota 2 закрылось утром 6 февраля. Если коллективы изменят составы до The International 2018, их не пригласят в основную стадию чемпионатов серии Dota Pro Circuit или закрытые отборочные к ним.
26 февраля Сергей «God» Брагин не сыграл за Gambit Esports в квалификации к EPICENTER XL для СНГ против SFTe-sports. Его заменил Станислав «633» Глушан.
7 февраля представители Team Spirit сообщили, что Александр «DkPhobos» Кучеря взял перерыв от соревнований по состоянию здоровья до конца февраля. Вместо него за команду выступает Родион «MYSmoon» Фомкин, который не зарегистрирован в составе на вторую половину сезона. В отборочных к DAC 2018 за коллектив также не сыграл Игорь «iLTW» Филатов. Его заменил Ярослав «Pikachu» Василенко.
Текущий состав Effect прошел отборочные на DAC 2018 и ESL One Katowice 2018 от СНГ. На последнем команда не вышла из группы и заняла 13-16 место.
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