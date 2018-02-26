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Property вернулась в CS:GO. В первом матче ее состав обыграл FlipSid3 Tactics
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Property вернулась в CS:GO. В первом матче ее состав обыграл FlipSid3 Tactics 

CyberSport.ru 26 февраля 2018
Фото: CyberSport.ru
Шведская организация Team Property подписала новый состав по CS:GO. В команду вошли бывшие участники Epsilon eSports. В первом же матче под новым тегом коллектив обыграл FlipSid3 Tactics на ESEA Season 27 — Premier Division. Europe.
Jayzwalkingz Crowns.gg  Контракты с организацией подписали Jayzwalkingz, Ericip, Limpone, kevzy и ZINKEN. Матч с FlipSid3 прошел 26 февраля на карте Mirage и завершился победой шведов со счетом 16:14. С октября 2017 года по январь 2018 года четверо из нового состава Property, кроме Limpone, выступали за шведский ростер Epsilon eSports. Младший брат JW — Limpone — до этого был частью Tempo Storm SE, а в январе заменил Андреаса «mokeN» Карлссона в миксе Snabbabrillor, который сформировали бывшие игроки Epsilon. Property подписала первый состав по CS:GO в 2014 году. В разное время за команду выступали Маркус «Delpan» Ларссон, Маркус «zet» Сундстрём, Саймон «twist» Элиассон, Андреас «znajder» Линдберг, Джимми «Jumpy» Берндтшон, Микаил «Maikelele» Билл, Фарук «pita» Пита и Александр «SKYTTEN» Карлссон. Последний состав организации был распущен в декабре 2016 года.
Team Property
Дэвид «Jayzwalkingz» Кемпнер Эрик «Ericip» Торсон Линус «Limpone» Вексель Кевин «kevzy» Нильссон Густав «ZINKEN» Бьорк
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