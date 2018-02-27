Киберфутболист «Локомотива» — единственный представитель России на втором отборочном турнире чемпионата мира

Киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов одержал 156 побед в 160 февральских матчах в режиме Weekend League в FIFA 18. Он занял 19-е место в мире на платформе Play Station 4 по итогам месяца и получил право выступить на отборочном турнире чемпионата мира, который пройдет в апреле.

"Наш игрок Роберт Фахретдинов попал в топ-64 по итогам февраля (платформа PS4), одержав 156 побед из 160 возможных, единственным из России, квалифицировался на региональный отбор eWorld Cup, который состоится в апреле", — говорится в сообщении пресс-служба Loko eSports.

Напомним, на первом «мейджоре» по FIFA 18, прошедшем в январе в Барселоне, также был один представитель России — киберфутболист Vega Squadron Михаил «Torres» Запорожец.

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Наш игрок Роберт @ufenok Фахретдинов попал в топ 64 по итогам февраля (платформа ps4), одержав 156 побед из 160, и, единственным из России, квалифицировался на региональный отбор eWorld Cup, который состоится в апреле. Роба, ты 🔝🔝🔝 #fifa18 #futchampions #weekendleague

Публикация от Loko eSports Team (@lokoesports) Фев 26, 2018 в 11:58 PST