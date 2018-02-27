Игорь iLTW Филатов стал временным игроком команды Effect 

Киберспортивная организация Effect арендовала экс-игрока Team Spirit по Dota 2 Игоря iLTW Филатова. Об этом сообщается на сайте команды. Киберспортсмен заменит Заура Cooman Шахмурзаева, который был вынужден прервать выступления из-за личных проблем.
«Несмотря на свой юный возраст, iLTW уже успел показать себя как игрок высшего класса. За два года профессиональной карьеры Игорь отметился в составе таких команд, как Team Spirit, M19, Comanche. Мы надеемся, что в играх за нашу команду Игорь сможет проявить себя на максимум и не раз порадует болельщиков Effect», — говорится в официальном заявлении организации.
11 февраля Филатов покинул команду Team Spirit. В её составе он выиграл Almeo Esports Cup и занял третье место на Galaxy Battles II: Emerging Worlds. Также киберспортсмен выиграл европейские отборочные WESG 2017 за команду AntiHype.
Состав Effect по Dota 2:
— Игорь iLTW Филатов
— Андрей Afoninje Афонин
— Василий AfterLife Шишкин
— Ринат KingR Абдуллин
— Игорь Maden Моденов
— Заур Cooman Шахмурзаев (запасной)