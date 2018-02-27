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Effect арендовала iLTW
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Effect арендовала iLTW 

CyberSport.ru 27 февраля 2018
Фото: CyberSport.ru
Игорь «iLTW» Филатов присоединился к Effect на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Team Spirit. В Effect он заменил Заура «Cooman» Шахмурзаева, который не сможет выступать за команду по личным причинам. В новом коллективе Филатов займет позицию керри.
Xsport.ua  В первом матче за Effect Филатов встретился со своей предыдущей командой — Team Spirit. ILTW не играл за коллектив с 11 февраля, а 27 февраля организация подписала Сергея «God» Брагина на его место. Матч между командами проходит на закрытых отборочных к EPICENTER XL для СНГ и стартовал в 14:00 мск.
Представители Effect сообщили, что кроме отборочных к EPICENTER Филатов также сыграет за команду на мейджоре Dota 2 Asia Championships 2018. Чемпионат пройдет с 30 марта по 7 апреля в Шанхае. 16 участников разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков DPC.
Cooman выступал за Effect с декабря 2017 года. С командой он выиграл квалификации к ESL One Katowice 2018 и DAC 2018 для СНГ. На польском турнире коллектив не вышел из группы и занял 13-16 место.
Effect
Андрей «Afoninje» Афонин
Игорь «iLTW» Филатов
Василий «AfterLife» Шишкин
Ринат «KingR» Абдуллин
Игорь «Maden» Моденов
Заур «Cooman» Шахмурзаев (запас)
Арсений «ArsZeeqq» Усов (тренер)
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