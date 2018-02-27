Effect арендовала iLTW

Игорь «iLTW» Филатов присоединился к Effect на правах аренды. Контракт игрока принадлежит Team Spirit. В Effect он заменил Заура «Cooman» Шахмурзаева, который не сможет выступать за команду по личным причинам. В новом коллективе Филатов займет позицию керри.

Xsport.ua В первом матче за Effect Филатов встретился со своей предыдущей командой — Team Spirit. ILTW не играл за коллектив с 11 февраля, а 27 февраля организация подписала Сергея «God» Брагина на его место. Матч между командами проходит на закрытых отборочных к EPICENTER XL для СНГ и стартовал в 14:00 мск.

Представители Effect сообщили, что кроме отборочных к EPICENTER Филатов также сыграет за команду на мейджоре Dota 2 Asia Championships 2018. Чемпионат пройдет с 30 марта по 7 апреля в Шанхае. 16 участников разыграют миллион долларов и 1,5 тыс. очков DPC.

Cooman выступал за Effect с декабря 2017 года. С командой он выиграл квалификации к ESL One Katowice 2018 и DAC 2018 для СНГ. На польском турнире коллектив не вышел из группы и занял 13-16 место.

Effect

Андрей «Afoninje» Афонин

Игорь «iLTW» Филатов

Василий «AfterLife» Шишкин

Ринат «KingR» Абдуллин

Игорь «Maden» Моденов

Заур «Cooman» Шахмурзаев (запас)

Арсений «ArsZeeqq» Усов (тренер)