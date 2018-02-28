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Команды shroud, Forsen и DrDisRespect поборются за $100 тыс. на турнире по PUBG
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Команды shroud, Forsen и DrDisRespect поборются за $100 тыс. на турнире по PUBG 

CyberSport.ru 28 февраля 2018
Составы Майка «shroud» Гржесика, Себастьяна «Forsen» Форса и Гая «DrDisRespect» Баема поучаствуют в турнире для стримеров — Twitch Rivals. Призовой фонд ивента составит $100 тыс. Чемпионат пройдет 28 февраля.
На турнире выступят 16 команд из четырех человек. Полный список участников неизвестен, однако Twitch опубликовал имена капитанов — их можно узнать на этой странице.
Основная трансляция пройдет здесь, а посмотреть игры от первого лица можно на личных стримах участников. Чемпионат начнется в полночь по московскому времени. Формат турнира и схема распределения призового фонда неизвестны.
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