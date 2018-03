В матче Team Empire против Effect поставили паузу из-за падения стрима RuHub

В матче закрытых квалификаций на EPICENTER XL от СНГ между Team Empire и Effect администратор поставил паузу, когда у трансляции студии RuHub возникли технические проблемы. Перерыв продлился несколько минут, после чего паузу сняли без предупреждения игроков.

pause mid fight because ruhub stream went down? pic.twitter.com/qJGmArgwnj— Team Empire (@team_empire) February 28, 2018

Пауза посреди драки, потому что упал стрим RuHub?

Игроки Empire и комментатор Алексей «Bafikk» Бафадаров были недовольны ситуацией. Участники дискуссии также отметили, что трансляция до падения шла с низкой частотой кадров и зависала.

Рофл, пауза от админа квалификации на Эпицентр, посреди игры с мега-крипами, во время ещё идущей драки. Аргументация — «Стримы полетели». Вы как там вообще @epicentergg? Что за отношение к игрокам, это абсолютно неадекватные вещи. — Alexey Bafadarov (@bafikk) February 28, 2018

Team Empire победила Effect со счетом 2:0 и прошла в следующий этап отборочного турнира EPICENTER XL. Она сыграет с сильнейшим коллективом пары Flytomoon — Gambit Esports. Effect упала в нижнюю сетку плей-офф.