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Resolut1on, Lil и Ghostik не сыграют на WESG 2017 World Finals
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Resolut1on, Lil и Ghostik не сыграют на WESG 2017 World Finals 

Советский спорт 28 февраля 2018
Роман «Resolut1on» Фоминок, Илья «Lil» Ильюк и Андрей «Ghostik» Кадык пропустят мировой финал из-за загруженного турнирного графика. В составе их заменят Илья «ALOHADANCE» Коробкин, Александр «DkPhobos» Кучеря и Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля.
Состав Team Ukraine WESG 2017 World Finals:
Илья «ALOHADANCE» Коробкин Владимир «No [o] ne» Миненко Александр «DkPhobos» Кучеря Иван «ArtStyle» Антонов Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля
WESG 2017 World Finals пройдет с 10 по 18 марта в Китае. 32 коллектива разыграют призовой фонд в $1,5 миллиона.
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