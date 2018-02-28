Lil и Resolut1on пропустят LAN-финал WESG 2017

Команда Team Ukraine произвела замены в составе перед стартом LAN-финала World Electronic Sports Games 2017 по Dota 2.

За команду не смогут из-за турнирного графика выступить Илья Lil Ильюк, Роман Resolut1on Фоминок и Андрей Ghostik Кадык. Их заменят Илья Alohadance Коробкин, Александр Spirit.DKPhobos Кучеря и Семён Vega.CemaTheSlayer Кривуля.

Team Ukraine заняла третье место по итогам европейской квалификации. В матче за третье место коллектив обыграл UAshki со счётом 2:0.

LAN-финал World Electronic Sports Games 2017 пройдёт с 10 по 18 марта в Китае. Призовой фонд составляет $ 1,5 млн