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Lil и Resolut1on пропустят LAN-финал WESG 2017
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Lil и Resolut1on пропустят LAN-финал WESG 2017 

Чемпионат.com 28 февраля 2018
Команда Team Ukraine произвела замены в составе перед стартом LAN-финала World Electronic Sports Games 2017 по Dota 2.
За команду не смогут из-за турнирного графика выступить Илья Lil Ильюк, Роман Resolut1on Фоминок и Андрей Ghostik Кадык. Их заменят Илья Alohadance Коробкин, Александр Spirit.DKPhobos Кучеря и Семён Vega.CemaTheSlayer Кривуля.
Team Ukraine заняла третье место по итогам европейской квалификации. В матче за третье место коллектив обыграл UAshki со счётом 2:0.
LAN-финал World Electronic Sports Games 2017 пройдёт с 10 по 18 марта в Китае. Призовой фонд составляет $ 1,5 млн
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