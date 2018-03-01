Расписание турниров по Dota 2 на март

В марте поклонников дисциплины ждёт четыре рейтинговых турнира и один национальный чемпионат на $1,5 млн Зима закончилась, а настоящий насыщенный турнирный сезон в Dota 2 только начинается. Впереди ещё 11 чемпионатов рейтинговой системы Valve, которые уместятся в три с половиной месяца. Если вы готовы посвятить первый весенний месяц просмотру Dota 2, то ознакомьтесь с расписанием ближайших турниров. Отдыхать от доты будет некогда!

The Bucharest Major

Статус: мэйджор

Место проведения: Бухарест, Румыния

Даты: 4-11 марта Приглашённые команды: Team Liquid, Newbee, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski, compLexity Gaming, Vici Gaming, LFY, Virtus.pro, Team Secret. Команды из квалификаций: OG, Vega Squadron, VGJ.Thunder, TNC Gaming, OpTic Gaming, paiN Gaming.

Что интересного? Ближайший мэйджор, который стартует уже через несколько дней. Чемпионат начнётся не с самого привычного для Dota 2 формата группового этапа — команды сыграют по швейцарской системе. В плей-офф попадут только восемь лучших коллективов, которым удастся заработать по три победы на групповой стадии. Кто-то уже высказывает недовольство тем, что придётся играть в «недоту» в best-of-1, но уж лучше это, чем бесконечное однообразие форматов. Второй отличительной чертой станет необычное распределение призового фонда. Командам, не попавшим в плей-офф, не достанется ничего. Никаких утешительных призов и компенсации морального ущерба. Теперь у команд есть ещё больше мотивации по-настоящему выложиться на чемпионате, даже если они не претендуют на топ-4.

GESC: Indonesia

Статус: майнор Место проведения: Джакарта, Индонезия Даты: 15-18 марта Приглашённые команды: Evil Geniuses Команды из квалификаций: Rex Regum Qeon, Fnatic, Iceberg Esports, VGJ.Thunder, Infamous, The Final Tribe, Natus Vincere. Что интересного? Один из первых майноров, который выглядит так, каким его задумывали в турнирной системе. Не самый сильный состав команд, региональный слот для индонезийской команды и отличный шанс для отставших коллективов подтянуть свое положение в рейтинговой таблице. Для этого им справедливо придётся пожертвовать участием в других соревнованиях и отборах. По словам организаторов, их команда имеет огромный опыт в проведении спортивных соревнований. Однако для них это будет первое киберспортивное событие в истории молодой компании. Конечно же, они пообещали устроить всё по высшему классу, но обычно такие турниры в Юго-Восточной Азии вытягивает благодарная публика.

DreamLeague Season 9 Статус: майнор Место проведения: Стокгольм, Швеция Даты: 21-25-е марта Приглашенные команды: Team Secret, Team Liquid Команды из квалификаций: OG, Newbee, Team Empire, Fnatic, Immortals, paiN Gaming.

Что интересного? Как и в прошлом сезоне, DreamLeague не стала скрывать особого отношения к Европе. Три из восьми слотов заняли команды из этого региона, но на этот раз никто не возмущался. Приглашения выданы по заслугам, а всем остальным регионам дали возможность сыграть в равных квалификациях и даже провели открытые отборы. Разве что ещё на стадии квалификаций DreamLeague столкнулась с недобором топовых команд. В СНГ от отборов отказались Virtus.pro и Natus Vincere. В Америке квалификация выглядела совсем скудно: во время её проведения EG, CoL и OpTic уезжали на мэйджор в Катовице, так что принять участие физически не смогли. Ну, на то это и майнор, чтобы дать возможность другим составам проявить себя. Впрочем, англоязычная аудитория смотрит DreamLeague не ради впечатляющих матчей, а ради шоу. Уютная обстановка студии в Швеции с мемами и прямыми включениями — вот что привлекает зрителей.

Dota 2 Asia Championship 2018

Статус: мэйджор Место проведения: Шанхай, Китай Даты: 29 марта — 7 апреля Приглашённые команды: Invictus Gaming, Newbee, Team Liquid, Vici Gaming, Virtus.pro, Team Secret Команды из квалификаций: Mineski, TNC Pro Team, Keen Gaming, LGD Gaming, VGJ.Thunder, OG, Effect, Evil Geniuses, OpTic Gaming, paiN Gaming. Что интересного? Когда-то DAC был самым крупным китайским турниром и даже носил звание «восточного The International». В этом году у Китая ещё будет крупнейший чемпионат, но организаторы DAC не планируют делиться лаврами. Чтобы завоевать расположение западной публики, Perfect World даже завела страницу в «Твиттере» и поздравляет игроков в день их рождения. Настоящий сервис и гостеприимство не только в Weibo. В прошлом сезоне у DAC даже был собственный «компендиум». Правда, не внутри игры, а только на официальном сайте. Но зрители с удовольствием голосовали за участников шоу-матча и выбирали любимцев публики. В этом году организаторы снова усиленно работают с официальной площадкой чемпионата. Ждём чего-то эпичного и красивого. Но и здесь не обошлось без жалоб зрителей. DAC, как и в прошлые сезоны, открыто отдаёт предпочтение китайским составам. Сразу три команды из Поднебесной получили приглашения на турнир, в том числе и IG как победитель DAC 2017. К этому добавились сразу три слота с китайской квалификации. Так что 6 из 16 команд на чемпионате будут представлять домашний регион. Ну, зато кто-то точно выйдет на сцену шанхайского спортивного центра «Восток», который примет соревнования в этом году.

WESG 2018

Статус: нет Место проведения: Китай Даты: 10-18 марта Призовой фонд: $ 1,5 млн Что интересного? Этот турнир не входит в рейтинговую систему Valve и вообще не похож на все другие соревнования сезона. В середине марта в Китае состоится мировой финал WESG — турнира, в котором участвуют национальные сборные. Игроки из разных команд объединились в пятёрки, чтобы выступить не под тегами, а под флагами родных стран. Всего в соревнованиях примут участие 32 состава из разных регионов. Правда, многим из киберспортсменов придётся отказаться от участия из-за расписания рейтинговых турниров. Кто-то в это время будет играть в Индонезии на майноре, другим нужно проходить отборы на следующий мейджоры. Постепенно сборные анонсируют новые составы, которые уже выглядят не так эффектно, но это не повод перестать болеть за национальную сборную.

«Сама идея WCG, ESWC, и сейчас идея WESG — суперкрутая. Если все со стороны смотрят и кричат, что это «рофлотурик», на котором просто денег «пофармить», то вы, ребят, там просто не были. Мы туда ездили. И на финалы в Китай, и на финалы европейской квалификации в этом году в Барселоне. Это действительно круто. Это объединяет людей. Я всегда вспоминал с пиететом 2010 год, когда мы ездили на ESWC и болели там за наши команды по CS. То же самое было в Барселоне. Мы заканчиваем матч за 3-е место, Team Ukraine идёт болеть за наших CS-ров, которые сейчас играют в финале. С нами Bly, который только что закончил соревнования в SC. И вся эта движуха — это действительно классно!» — рассказывал о своих впечатлениях Виталий v1lat Волочай, менеджер Team Ukraine. В этом году на WESG команды разделят $1,5 млн В прошлом сезоне победа на этом чемпионате позволила TNC войти в топ команд по заработку в течение года. Так что даже на этом «рофлотурике» есть за что сражаться.