Победителя Twitch Rivals обвинили в читерстве

Пользователи reddit обвинили в использовании аимбота стримера Йона «Zelendra» Миксетера, который выиграл турнир Twitch Rivals с командой Себастьяна «Forsen» Форса. Они собрали клипы с его трансляций, где Zelendra неестественно переводит прицел. В первом видео с Twitch Rivals Миксетер стреляет из снайперской винтовки. В конце клипа он находит цель, отворачивается, снова наводится на противника — и резко переводит прицел в центр модельки.

Во время январского стрима у Зелендры не получалось определиться, в кого стрелять. Его прицел мгновенно перескакивал между целями:

Игроки в PUBG обвиняют Миксетера в читерстве с октября 2017 года. Тогда они сочли подозрительным, что он переключился на цель, о которой не знал, в матче Curse Trials:

Speshimen с Форсеном и Зелендрой победили на Twitch Rivals по сумме очков за выживание. Команда не выиграла ни одной из пяти карт. Speshimen убили 32 противника (Zelendra расправился с десятью), а Lejung Skwad Майка «shroud» Гржесика сделала 70 фрагов и взяла три карты. Из-за этого Speshimen заработали $13,6 тыс., а Lejung Skwad — $21,8 тыс. Команды получили наибольшие доли от призового фонда, который составил $100 тыс.