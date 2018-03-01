Ещё
Победителя Twitch Rivals обвинили в читерстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победителя Twitch Rivals обвинили в читерстве 

CyberSport.ru 1 марта 2018
Пользователи reddit обвинили в использовании аимбота стримера Йона «Zelendra» Миксетера, который выиграл турнир Twitch Rivals с командой Себастьяна «Forsen» Форса. Они собрали клипы с его трансляций, где Zelendra неестественно переводит прицел. В первом видео с Twitch Rivals Миксетер стреляет из снайперской винтовки. В конце клипа он находит цель, отворачивается, снова наводится на противника — и резко переводит прицел в центр модельки.
Во время январского стрима у Зелендры не получалось определиться, в кого стрелять. Его прицел мгновенно перескакивал между целями:
Игроки в PUBG обвиняют Миксетера в читерстве с октября 2017 года. Тогда они сочли подозрительным, что он переключился на цель, о которой не знал, в матче Curse Trials:
Speshimen с Форсеном и Зелендрой победили на Twitch Rivals по сумме очков за выживание. Команда не выиграла ни одной из пяти карт. Speshimen убили 32 противника (Zelendra расправился с десятью), а Lejung Skwad Майка «shroud» Гржесика сделала 70 фрагов и взяла три карты. Из-за этого Speshimen заработали $13,6 тыс., а Lejung Skwad — $21,8 тыс. Команды получили наибольшие доли от призового фонда, который составил $100 тыс.
CyberSport.ru: последние новости
Team Empire встретится с Team Secret на майноре DreamLeague Season 9 SK Gaming стала фаворитом WESG 2017 по мнению букмекеров Newbee сыграет с VGJ.Thunder в полуфинале The Bucharest Major. Team Secret и Evil Geniuses покинули турнир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая «бомба» для России от WADA19
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
«Поедем в Россию только в крайнем случае»
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение