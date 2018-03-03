«Антихайп» сыграет с Team Germany на WESG 2017. Team Ukraine встретится с SG e-sports

Организаторы WESG 2017 Dota 2 определили «Антихайп» в одну группу с Team Germany на мировом финале турнира. Team Ukraine будет противостоять бразильцам SG e-sports, малазийцам Fire Dragoon и мексиканцам learn2gank.

Ultima_Thule попала в группу C, где сыграет против американцев Team Leviathan, египтян Slice N' Dice и Team Sweden.

Группы WESG 2017 Dota 2:

Мировой финал WESG 2017 пройдёт в Китае 13-18 марта. 32 коллектива разыграют призовой фонд $1,5 млн По итогам первого группового этапа определятся 16 участников второй групповой стадии. Чемпион определится в плей-офф single-elimination.