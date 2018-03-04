Ohaiyo об LFY: «Главная задача — улучшить командное взаимодействие»

Чонг «Ohaiyo» Синь Ху вспомнил, как его выгнали из Fnatic, и назвал Джеки «EternaLEnVy» Мао инициатором изменений в команде. В интервью VPEsports офлейнер также рассказал, какие проблемы есть у нового состава LGD.Forever Young.

О кике из Fnatic

«Я и не подозревал, [что меня кикнут]. Мне рассказали только после отборочных на мейджор в Катовице. Ни тиммейты, ни менеджер об этом со мной не говорили, даже не намекали. Официальной позицией Fnatic было то, что некоторые игроки пожаловались на проблемы с коммуникацией.

На мой взгляд, такие серьезные решения принимают только всей командой. Но я не ошибусь, если скажу, что за этим стоит EternaLEnVy. В конце концов, он капитан, а значит все это — его инициатива».

Об LGD Forever Young

«Главная задача — улучшить командное взаимодействие. Кажется, я как новичок в составе еще не до конца подстроился к стилю коллектива. К тому же у нас есть несколько проблем с коммуникацией. Если мы разберемся с этими вопросами, все получится.

Думаю, у нас есть все необходимое, чтобы вернуть LFY в топ. Скорее всего, сейчас я самое слабое звено состава. Мне нужно быстро перестроиться под нужды команды. Когда все будет в порядке, можно будет строить конкретные планы».

13 января Саахил «UNiVeRsE» Арора заменил Ohaiyo во Fnatic. Через месяц малайзийский игрок присоединился к LGD.Forever Young.