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Ohaiyo об LFY: «Главная задача — улучшить командное взаимодействие»
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Ohaiyo об LFY: «Главная задача — улучшить командное взаимодействие» 

CyberSport.ru 4 марта 2018
Фото: CyberSport.ru
Чонг «Ohaiyo» Синь Ху вспомнил, как его выгнали из Fnatic, и назвал Джеки «EternaLEnVy» Мао инициатором изменений в команде. В интервью VPEsports офлейнер также рассказал, какие проблемы есть у нового состава LGD.Forever Young.
О кике из Fnatic
«Я и не подозревал, [что меня кикнут]. Мне рассказали только после отборочных на мейджор в Катовице. Ни тиммейты, ни менеджер об этом со мной не говорили, даже не намекали. Официальной позицией Fnatic было то, что некоторые игроки пожаловались на проблемы с коммуникацией.
На мой взгляд, такие серьезные решения принимают только всей командой. Но я не ошибусь, если скажу, что за этим стоит EternaLEnVy. В конце концов, он капитан, а значит все это — его инициатива».
Об LGD Forever Young
«Главная задача — улучшить командное взаимодействие. Кажется, я как новичок в составе еще не до конца подстроился к стилю коллектива. К тому же у нас есть несколько проблем с коммуникацией. Если мы разберемся с этими вопросами, все получится.
Думаю, у нас есть все необходимое, чтобы вернуть LFY в топ. Скорее всего, сейчас я самое слабое звено состава. Мне нужно быстро перестроиться под нужды команды. Когда все будет в порядке, можно будет строить конкретные планы».
13 января Саахил «UNiVeRsE» Арора заменил Ohaiyo во Fnatic. Через месяц малайзийский игрок присоединился к LGD.Forever Young.
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