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Virtus.pro прошла в плей-офф The Bucharest Major по Dota 2
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Virtus.pro прошла в плей-офф The Bucharest Major по Dota 2 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Фото: Советский спорт
Virtus.pro обыграла TnC Pro Team в четвертом раунде группового этапа турнира The Bucharest Major по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 1:0.
Команда стала четвёртым участником плей-офф. Ранее в основную стадию соревнований прошли Evil Geniuses, VGJ.Thunder и Newbee. Состав сразится за главный приз в размере $ 500 тыс. и 750 рейтинговых баллов.
TnC сразится за выход в плей-офф в следующем раунде групповой стадии. В случае поражения команда покинет турнир.
The Bucharest Major проходит в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. баллов Pro Circuit.
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