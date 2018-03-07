Virtus.pro прошла в плей-офф The Bucharest Major по Dota 2

Virtus.pro обыграла TnC Pro Team в четвертом раунде группового этапа турнира The Bucharest Major по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Команда стала четвёртым участником плей-офф. Ранее в основную стадию соревнований прошли Evil Geniuses, VGJ.Thunder и Newbee. Состав сразится за главный приз в размере $ 500 тыс. и 750 рейтинговых баллов.

TnC сразится за выход в плей-офф в следующем раунде групповой стадии. В случае поражения команда покинет турнир.

The Bucharest Major проходит в Бухаресте (Румыния). Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. баллов Pro Circuit.