СКА одержал победу над «Северсталью» в овертайме 

Первая для петербуржцев игра плей-офф прошла в воскресенье, 4 марта, на домашнем льду. Матч заверщился со счетом 4:3. В составе хозяев отличились Илья Ковальчук (13-я минута), Вячеслав Войнов (48-я минута) и Вадим Шипачев (57-я минута). Все они являются олимпийскими чемпионами Игр в Корее.
В составе «Северстали» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (27-я минута), Игорь Гераськин (36-я минута) и Олег Яшин (60-я минута).
На 8-й минуте овертайма реализовал большинство Павел Дацюк.
Следующий матч пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник, 5 марта.