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SIXER заменит Скрима в составе Team EnVyUs на мировом финале WESG 2017
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SIXER заменит Скрима в составе Team EnVyUs на мировом финале WESG 2017 

CyberSport.ru 6 марта 2018
Кристоф «SIXER» Ксиа вернется в состав Team EnVyUs на мировом финале WESG 2017. По информации HLTV.org, он заменит Адиля «ScreaM» Бенрильтома, который выступит за сборную Бельгии.
Коллектив выиграл квалификацию для Франции и Монако и занял 5-8 место на европейском финале WESG 2017. На региональных отборочных команда также выступала без Скрима. Тогда вместо него играл Фабьен «kioShiMa» Фье.
29 января 2018 года Александр «xms» Форте покинул состав EnVyUs, а через неделю команда отправила SIXER в запас. Их заменили kioShiMa и Али «hAdji» Хайнус. Оба игрока выступят на мировом финале WESG 2017, где команда попала в одну группу с Team Ukraine.
Финальный этап WESG 2017 пройдет с 13 по 18 марта в Хайкоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составляет $1,5 млн  Состав EnVyUs на WESG 2017:
Винсен «Happy» Шопенгауэр
Cэдрик «RpK» Гойпуэ
Али «hAdji» Хайнус
Фабьен «kioShiMa» Фье  Кристоф «SIXER» Ксиа
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