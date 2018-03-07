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Бай rOtK Фан: Divine Rapier — это отличный артефакт
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Бай rOtK Фан: Divine Rapier — это отличный артефакт 

Чемпионат.com 7 марта 2018
Тренер команды VGJ.Thunder по Dota 2 Бай rOtK Фан прокомментировал последнюю игру состава против TnC Pro Team на групповом этапе турнира The Bucharest Major.
«Divine Rapier на самом деле отличный артефакт. Sylar успешно использовал его на тренировках. В добавок ко всему после ряда обновлений многие артефакты потеряли бонусный урон. В текущей мете сложно играть без большой атаки, поэтому мы решили, что Divine Rapier — это хорошее решение данной проблемы.
Брать несколько этих предметов следует только в бесповоротной ситуации, когда вы проигрываете большое количество золота», — рассказал Фан в интервью Джейку SirActionSlacks Каннеру.
VGJ.Thunder обыграла TnC на групповом этапе соревнований. Встреча завершилась со счётом 1:0. После 50-й минуты игры, команда уступала 30 тысяч золота, однако после покупки трёх предметов Divine Rapier для персонажа Gyrocopter китайская команда одержала победу.
По итогам третьего игрового дня в плей-офф чемпионата прошли VGJ.Thunder и Evil Geniuses. Первыми выбывшими командами стали Vega Squadron и LGD.Forever Young.
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