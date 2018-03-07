Team Ukraine пропустит WESG 2017 по Dota 2

Об этом сообщается на странице команды во «ВКонтакте». Причиной стала большая загруженность игроков.

«К сожалению, с момента прошлого поста произошли некоторые изменения. Из-за недостаточного количества времени и занятости игроков на разных турнирах все члены Team Ukraine не смогли и уже не успеют получить визы. Поэтому мы вынуждены пропустить мировые финалы WESG», — говорится в официальном заявлении.

Team Ukraine заняла третье место на региональных европейских финалах WESG 2017 в Барселоне. В матче за третье место команда обыграла соотечественников из микса UAshki.

WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в Хайкоу (Китай). Участники разыграют призовой фонд в размере $ 1,5 млн