Игрок Vega Squadron отравился перед игрой с Na’Vi

Игрок состава по Dota 2 российской Vega Squadron Никита «Palantimos» Гринкевич получил пищевое отравление перед матчем 2-го тура группового этапа The Bucharest Major против Natus Vincere (0:1). Об этом на своей странице в Твиттере сообщила тренер команды Мюриэль «Kipspul» Хёйсман. По ее словам, Гринкевич почувствовал недомогание прямо во время выбора героев. 20-летнему беларусу пришлось дважды покинуть игровую комнату из-за тошноты.

Напомним, «акулы» не смогли преодолеть групповой этап The Bucharest Major, потерпев три поражения подряд. «Palantimos» — настоящий профессионал. Он вышел из комнаты во время выбора героев против Natus Vincere, так как его тошнило из-за отравления и потом дважды вырвало. Он вернулся, стал лидером по общей ценности на 30 минут и купил Divine Rapier" — написала Хёйсман.

Palantimos is a real pro. He left the draft vs Na'Vi half way through because of food poisoning—threw up a couple times, came back into the room, held top networth for 30 minutes & bought a rapier. #allinadayswork https://t.co/ytSklKAJ4p

— Muriëlle ''Kips'' Huisman (@Kipspul) 6 марта 2018 г.