Team Ukraine не примет участие в WESG 2017 World Finals

WESG 2017 World Finals пройдет с 13 по 18 марта в Хайкоу, Китай. Призовой фонд турнира составит $1,5 миллиона.

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