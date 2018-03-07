AntiHype выступит на WESG 2017 под названием Team Russia

Команда AntiHype посетит турнир WESG 2017 по Dota 2 под названием Team Russia. Об этом в «Твиттере» сообщил генеральный менеджер команды Virtus.pro Роман Дворянкин . По словам Дворянкина, причиной смены названия стали претензии от творческого объединения хип-хоп-исполнителей «АНТИХАЙП».

AntiHype выиграла европейские региональные квалификации на WESG 2017. В финале состав обыграл mousesports со счётом 2:0. Команда заработала $ 40 тыс. и путёвку на LAN-финал чемпионата. WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в Хайкоу (Китай). Участники разыграют призовой фонд в $ 1,5 млн