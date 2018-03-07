«Нефтехимик» и «Трактор» установили рекорд по штрафным минутам в Кубке Гагарина

«Нефтехимик» и «Трактор» в матче 1/4 финала Восточной конференции установили рекорд по штрафным минутам. На данный момент они набрали уже 145 минут штрафа, игра еще продолжается.

Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» и «Йокериту» — 142 минуты.