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«Нефтехимик» и «Трактор» установили рекорд по штрафным минутам в Кубке Гагарина
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«Нефтехимик» и «Трактор» установили рекорд по штрафным минутам в Кубке Гагарина 

Спорт-Экспресс 7 марта 2018
«Нефтехимик» и «Трактор» в матче 1/4 финала Восточной конференции установили рекорд по штрафным минутам. На данный момент они набрали уже 145 минут штрафа, игра еще продолжается.
Предыдущий рекорд принадлежал «Торпедо» и «Йокериту» — 142 минуты.
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