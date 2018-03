Bondik: «Мы до сих пор не получили билеты на WESG»

Игрок Team Ukraine Владислав bondik Нечипорчук пожаловался на организаторов WESG 2017 за задержку с билетами в Китай. Коллектив до сих пор не получил их, хотя турнир начнётся 13 марта.

Guys, who is going to attend @WESGcom in China. Tell me please, did u get your flight tickets already? Or it's just team Ukraine who didnt get anything?! We are really worried about this situation overall— Vladyslav N. (@bondik_csgo) March 7, 2018

Ребята, которые едут на WESG 2017: вы уже получили билеты? Это только Team Ukraine не прислали ничего? Мы очень переживаем

На твит Нечипорчука ответил Никола LEGIJA Нинич, руководитель команды BIG по CS:GO. Он сообщил, что составу уже прислали билеты.

We got ours— Nikola Ninic (@LEGIJAcs) March 7, 2018

Нам прислали

Бондику предложили настырнее взаимодействовать с организаторами, но похоже, что это помогает не всем:

You need to message them on the app wechat. They answer fast and can book your tickets. — Lizette Scheich (@LKScsgo) March 7, 2018

Нужно писать организаторам в WeChat. Они отвечают быстро и могут забронировать билеты

bro, i'm doing it everyday:)— Vladyslav N. (@bondik_csgo) March 7, 2018

Бро, я пишу там каждый день

я 3 дня флудил типу и вот сегодня ночью только прислали билеты)— Denis Kostin (@seizedwf) March 7, 2018

Я тут уже более трех дней флужу…— Vladyslav N. (@bondik_csgo) March 7, 2018

WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в Хайкоу. Team Ukraine выступит в одной группе с Team EnVyUs. Участники турнира по CS:GO разыграют $1,5 млн