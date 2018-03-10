Virtus.pro стала вторым финалистом The Bucharest Major по Dota 2

Virtus.pro обыграла Team Liquid в полуфинале турнира The Bucharest Major по Dota 2. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Команда стала вторым финалистом соревнований. VP сразится за титул чемпиона с VGJ.Thunder. Победитель заработает $ 500 тыс. и 750 рейтинговых очков.

Team Liquid заняла 3-4-е место. Состав заработал $ 90 тыс. и 150 баллов.

The Bucharest Major стал четвертым мэйджором нового соревновательного сезона. Чемпионат завершится 11 марта. Призовой фонд турнира составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. квалификационных очков.