mixwell заменит shox в G2 Esports

Оскар mixwell Канэллас заменит Ришара shox Папильона в основном составе G2 Esports по CS:GO. Анонс появился на официальном сайте французской организации.

Также позицию тренера команды покинет Эдуард SmithZz Дюбордо, который решил возобновить карьеру игрока. Его место займёт менеджер коллектива NiaK. Натан NBK Шмитт станет капитаном состава.

В заявлении указывается, что shox предложил радикальные изменения команды, однако руководство хочет попробовать более умеренные варианты решения проблемы. В течение нескольких месяцев на основе результатов будет принято окончательное решение касательно будущего команды и shox.

На турнирах StarLadder & i-League StarSeries Season 4 и ELEAGUE Major: Boston 2018 G2 Esports заняла 5-8-е место. На IEM Katowice 2018 коллектив не смог пройти через групповой этап и занял 9-12-е место.

На сегодняшний день mixwell является игроком Wololos. Вместе с коллективом испанский игрок выступит на WESG 2017.

shox выступает за G2 Esports с февраля 2016 года. Вместе с командой он становился чемпионом турниров Esports Championship Series Season 1, DreamHack Open Tours 2017, ESL Pro League Season 5 и DreamHack Masters Malmö 2017.