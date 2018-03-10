Киберфутболист «Локомотива» в Манчестере поборется за путевку на чемпионат мира

Определилось место проведения второго отборочного турнира чемпионата мира по FIFA 18. Как сообщает пресс-служба EA Sports, 128 лучших киберфутболистов мира по итогам февраля поспорят за путевку на мировое первенство в Манчестере с 13 по 15 апреля. По итогам второго «мейджора» 8 лучших на каждой платформе получать право сыграть в плей-офф отбора.

Кроме того, победитель получит 22 тысячи долларов из общего призового фонда в 200 тысяч долларов. Также денежное вознаграждение получат еще 63 лучших киберфутболиста «мейджора».

Напомним, что Россию на предстоящем отборочном турнире чемпионата мира будет представлять только киберфутболист «Локомотива» Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, который занял 19-е место в мире по итогам февраля.

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