S1mple пропустит WESG 2017

Александр s1mple Костылев не сыграет за Team Ukraine на мировом финале WESG 2017. Об этом игрок объявил в Twitter.

Gonna miss WESG, sorry everyone for not coming, have personal issues— Sasha (@s1mpleO) March 9, 2018

Пропущу WESG, извините все за то что не приеду. Личные проблемы.

Капитан команды Данил Zeus Тесленко рассказал HLTV.org, что решение об участии Team Ukraine на турнире с заменой пока не принято.

Мировой финал WESG 2017 пройдёт 23-26 марта в Китае. На турнире с призовым фондом $1,5 млн сыграют лучшие команды региональных отборочных. Team Ukraine стала победителем европейского финала. Жеребьёвка определила украинцев в группу c представителями ЮАР Bravado Gaming, французами Team EnVyUs и Viva Algeria.

Украинская сборная уже лишилась одного состава на WESG 2017. 7 марта команда по Dota 2 снялась с турнира из-за проблем с визами.

Текущий состав Team Ukraine на WESG 2017:

Данил Zeus Тесленко

Владислав bondik Нечипорчук

Иоанн Edward Сухарев

Егор markeloff Маркелов

TBA