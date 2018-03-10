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Состав Team Ukraine по CS:GO пропустит WESG 2017
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Состав Team Ukraine по CS:GO пропустит WESG 2017 

Чемпионат.com 10 марта 2018
Team Ukraine пропустит турнир WESG 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом сообщил в «Твиттере» участник состава Владислав bondik Нечипорчук.
«К сожалению, мы пропустим турнир в Китае. Хотелось бы поблагодарить всех за поддержку, мы старались изо всех сил. Хочу также попросить прощения у всех поклонников. Нам всем и особенно мне жаль пропускать такой турнир», — написал Нечипорчук.
Утром 10 марта Александр s1mple Костылев, объявил о пропуске соревнований по личным причинам.
Это уже второй состав Team Ukraine, который пропустит WESG 2017. 7 марта стало известно, что состав организации по Dota 2 также пропустит соревнования. Причиной стало слишком насыщенное расписание соревнований из-за которых киберспортсмены не успели оформить визы.
WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в Хайкоу (Китай). Призовой фонд турнира по CS:GO составит $ 1,5 млн
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