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Zeus об отказе Team Ukraine от WESG: «Иногда случаются непредвиденные обстоятельства»
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Zeus об отказе Team Ukraine от WESG: «Иногда случаются непредвиденные обстоятельства» 

CyberSport.ru 10 марта 2018
Фото: CyberSport.ru
Данил Zeus Тесленко прокомментировал решение Team Ukraine сняться с WESG 2017 CS:GO. По словам капитана команды в посте на TwitLonger, в таком напряженном турниром графике не всегда удается достичь поставленных целей.
Zeus на европейском финале WESG 2017 Vk.com  Дорогие подписчики и фанаты,
Произошла форс-мажорная ситуация, из-за которой Team Ukraine не посетит WESG в Китае. Это печальные новости, особенно для наших болельщиков из Украины. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства. В столь тяжелом графике не всегда удается достичь поставленных нами целей.
В любом случае, нам предстоит много работы, турниров и дел.
Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, вы все понимаете.
10 марта s1mple сообщил, что пропустит WESG 2017 CS:GO из-за личных обстоятельств. Коллектив пытался найти замену, но позже снялся с турнира. По словам Костылева, он не сможет полететь в Китай из-за проблем со здоровьем. Со мнением комьюнити о ситуации Team Ukraine можно ознакомиться здесь. Финальный этап WESG 2017 по CS:GO пройдет с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд турнира составляет $1,5 млн Ранее от соревнования отказалась команда из Гонконга EMC. 10 марта представительTeam Russia Денис seized Костин сообщил, что Егор flamie Васильев решил не лететь в Китай. Костин назвал три возможных варианта развития событий, но уверил фанатов, что команда выступит на турнире несмотря ни на что.
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