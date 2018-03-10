Zeus об отказе Team Ukraine от WESG: «Иногда случаются непредвиденные обстоятельства»

Данил Zeus Тесленко прокомментировал решение Team Ukraine сняться с WESG 2017 CS:GO. По словам капитана команды в посте на TwitLonger, в таком напряженном турниром графике не всегда удается достичь поставленных целей.

Zeus на европейском финале WESG 2017 Vk.com Дорогие подписчики и фанаты,

Произошла форс-мажорная ситуация, из-за которой Team Ukraine не посетит WESG в Китае. Это печальные новости, особенно для наших болельщиков из Украины. Но иногда случаются непредвиденные обстоятельства. В столь тяжелом графике не всегда удается достичь поставленных нами целей.

В любом случае, нам предстоит много работы, турниров и дел.

Спасибо за вашу поддержку. Надеюсь, вы все понимаете.

10 марта s1mple сообщил, что пропустит WESG 2017 CS:GO из-за личных обстоятельств. Коллектив пытался найти замену, но позже снялся с турнира. По словам Костылева, он не сможет полететь в Китай из-за проблем со здоровьем. Со мнением комьюнити о ситуации Team Ukraine можно ознакомиться здесь. Финальный этап WESG 2017 по CS:GO пройдет с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд турнира составляет $1,5 млн Ранее от соревнования отказалась команда из Гонконга EMC. 10 марта представительTeam Russia Денис seized Костин сообщил, что Егор flamie Васильев решил не лететь в Китай. Костин назвал три возможных варианта развития событий, но уверил фанатов, что команда выступит на турнире несмотря ни на что.