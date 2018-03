Mixwell пожаловался на плохие условия отеля для участников WESG 2017

Оскар mixwell Канэллас сообщил о плохих условиях для проживания в отеле, куда организаторы WESG 2017 CS:GO поселили участников. По словам лидера Wololos, горячей воды в номере нет, кругом пыль, а в ресторане он увидел крысу.

C9 escaped from this «hotel» as soon as they got here, let’s just say that they did the right thing. https://t.co/Gi0cWTioqA— Oscar Cañellas (@Mixwell) March 11, 2018

Cloud9 выселились из этого «отеля» так скоро, как только смогли. Скажем так, они приняли правильное решение

Yesterday the water was brown when you used hot water, now we don’t even have hot water, rooms are not clean (dust), restaurant is slow as hell and bad and there’s nothing around the hotel. — Oscar Cañellas (@Mixwell) March 11, 2018

Вчера горячая вода была коричневой, а теперь ее нет вовсе. В номерах не убрано (пыль), в ресторане обслуживают очень медленно и плохо, а поблизости ничего больше нет We saw a rat in the restaurant last night— Oscar Cañellas (@Mixwell) March 11, 2018

Мы видели крысу в ресторане прошлой ночью

Ранее игрок Cloud9 Вилл RUSH Виерзба подтвердил, что его команда сменила отель. Он также сообщил, что участников турнира должны были поселить в хороший отель, но его администрация в последний момент отказалась принять коллективы.

Финальный этап WESG 2017 по CS:GO пройдет с 13 по 18 марта в Китае. Призовой фонд турнира составляет $1,5 млн 10 марта от участия отказалась Team Ukraine. Позже ситуацию прокомментировал Александр s1mple Костылев.