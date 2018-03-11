Мастерская Steam. Карта для настройки конфига

Пользователи Steam crahz и MisterIO добавили в мастерскую сервиса карту, с помощью которой можно настроить конфиг в CS:GO или выбрать параметры профессионального игрока. Локация доступна для скачивания и работает только в режиме Single Player. Скриншоты карты:

Кроме действующих игроков для выбора доступны конфиги некоторых стримеров, среди которых Майк shroud Гржесик и Джарид summit1g Лазар. Пользователи карты могут настроить прицел, радар, отображение моделей оружия, бинды, худ или задать рекомендуемые параметры от создателей. Сгенерированный конфиг можно протестировать на ботах на любой карте.