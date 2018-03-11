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Организаторы WESG: наша главная задача — исправить проблемы с проживанием
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Организаторы WESG: наша главная задача — исправить проблемы с проживанием 

Чемпионат.com 11 марта 2018
Организаторы турнира WESG 2017 прокомментировали жалобы киберспортсменов на уровень проживания в отеле.
«Мы с сожалением о плохих условиях содержания в отеле. Проблемы серьезные и мы принимаем меры для их устранения. Мы отправили команду на место, чтобы разобраться с этим и переселить игроков в другие комнаты. Наша первостепенная задача исправить текущие проблемы. Мы ценим терпение киберспортсменов и искренне извиняемся за сложившиеся условия», — говорится в заявлении организаторов.
Ранее участник микса Wololos по CS:GO Оскар mixwell Канеллас пожаловался на низкое качество отеля. По словам Канелласа в номере отсутствует горячая вода, а в ресторане бегают крысы. Также киберспортсмен заявил, что в отеле очень плохое обслуживание.
WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в китайском городе Хайкоу (Китай). Призовой фонд турнира составляет $ 1,5 млн
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