Организаторы WESG: наша главная задача — исправить проблемы с проживанием

Организаторы турнира WESG 2017 прокомментировали жалобы киберспортсменов на уровень проживания в отеле.

«Мы с сожалением о плохих условиях содержания в отеле. Проблемы серьезные и мы принимаем меры для их устранения. Мы отправили команду на место, чтобы разобраться с этим и переселить игроков в другие комнаты. Наша первостепенная задача исправить текущие проблемы. Мы ценим терпение киберспортсменов и искренне извиняемся за сложившиеся условия», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее участник микса Wololos по CS:GO Оскар mixwell Канеллас пожаловался на низкое качество отеля. По словам Канелласа в номере отсутствует горячая вода, а в ресторане бегают крысы. Также киберспортсмен заявил, что в отеле очень плохое обслуживание.

WESG 2017 пройдёт с 13 по 18 марта в китайском городе Хайкоу (Китай). Призовой фонд турнира составляет $ 1,5 млн