Финал The Bucharest Major одновременно смотрели более 7 млн человек

Аналитический сервис Esports Charts опубликовал данные о трансляциях The Bucharest Major. Зрители просмотрели более 100 млн часов контента, пик аудитории пришелся на финал между Virtus.pro и VGJ.Thunder. За матчем следили 6,5 млн человек в Китае и еще 400 тыс. в других странах. В число наиболее популярных матчей также вошли противостояния чемпиона The International 2017 Team Liquid c Virtus.pro и Evil Geniuses. Однако в Китае более пристально следили за успехами Newbee в матчах против Team Secret и VGJ.Thunder. Статистика трансляций и ресурсы:

Увеличивается по клику Esc.watch

Пик зрителей:

Увеличивается по клику Esc.watch

Самые популярные матчи без китайской аудитории:

Увеличивается по клику Esc.watch

Самые популярные матчи с китайской аудиторией:

Увеличивается по клику Esc.watch

The Bucharest Major прошел 4-11 марта. 16 участников разыграли миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit. В финале Virtus.pro победила VGJ.Thunder со счетом 3:0.