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Финал The Bucharest Major одновременно смотрели более 7 млн человек
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Финал The Bucharest Major одновременно смотрели более 7 млн человек 

CyberSport.ru 11 марта 2018
Фото: CyberSport.ru
Аналитический сервис Esports Charts опубликовал данные о трансляциях The Bucharest Major. Зрители просмотрели более 100 млн часов контента, пик аудитории пришелся на финал между Virtus.pro и VGJ.Thunder. За матчем следили 6,5 млн человек в Китае и еще 400 тыс. в других странах. В число наиболее популярных матчей также вошли противостояния чемпиона The International 2017 Team Liquid c Virtus.pro и Evil Geniuses. Однако в Китае более пристально следили за успехами Newbee в матчах против Team Secret и VGJ.Thunder. Статистика трансляций и ресурсы:
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Пик зрителей:
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Самые популярные матчи без китайской аудитории:
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Самые популярные матчи с китайской аудиторией:
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The Bucharest Major прошел 4-11 марта. 16 участников разыграли миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit. В финале Virtus.pro победила VGJ.Thunder со счетом 3:0.
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