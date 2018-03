Digital Chaos подписала бывших игроков Animal Planet

В состав вошли бывшие игроки Animal Planet Равинду «Ritsu» Кодиппили, Кёртис «Aui_2000» Линг, Дэвид «MoonMeander» Тан и Джонатан Брайль «bryle-» Сантос де Гия, а также экс-игрок VGJ.Storm Стэнли «Stan King» Янг, который станет капитаном коллектива.

Surprise! We are happy to announce that we are returning to the Dota 2 scene as we welcome Animal Planet to the team! https://t.co/HAV5HG4Mu5

— Team Digital Chaos (@DIGITALCHAOSgg) 11 марта 2018 г.

Первым турниром для нового состава Digital Chaos станет майнор GESC E-Series: Jakarta, который пройдет с 15 по 18 марта в Джакарте, Индонезия.