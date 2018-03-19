Итоги майнора GESC: Indonesia по Dota 2

Идеальное исполнение от EG, самый миролюбивый игрок турнира, рекорды от Данила Dendi Ишутина и самое важное о третьей карте Na’Vi — Fnatic.

Новая неделя — новый турнир рейтингового сезона от Valve. 18 марта завершился очередной майнор GESC: Indonesia, запомнившийся зрителями невероятными переворотами и эпичными концовками. Для тех, кто любит не только впечатляющие хайлайты, но и точные цифры, мы собрали самые важные факты о прошедшем чемпионате.

5 фактов о чемпионах майнора

1. Evil Geniuses не проиграла на турнире ни одной карты. Команда выиграла 7 игр подряд. 2. Дольше всего против EG продержалась Natus Vincere на первой карте полуфинала. Игра длилась 45 минут. Быстрее всего «злые гении» расправились с Infamous — за 18 с половиной минут. 3. За весь турнир EG не потеряла ни одной тир-3 вышки. В финале соперникам удалось добраться только до тир-1 башен. 4. У Evil Geniuses один из самых узких пулов героев на LAN-финале майнора. За 7 карт команда использовала всего 20 героев. Меньше только у Rex Regum Qeon, проигравших все четыре карты на чемпионате. 5. За весь турнир EG сыграла всего один матч за Dire. Именно он затянулся дольше остальных.

5 фактов о Na'Vi 1. Natus Vincere на турнире показала самый широкий пул героев — команда использовала 34 персонажа за 10 карт. 2. Данилу Dendi Ишутину принадлежит рекорд по нанесённому количеству урона по героям за одну карту. В первой карте против Fnatic на Queen of Pain от нанёс более 57 тыс. урона. 3. Владислав Crystallize Кристанек стал самым фармящим игроком турнира. В среднем за игру он добивал 388 крипов. 4. Три матча Na'Vi попали в пятёрку самых просматриваемых игр чемпионата (без учёта китайских зрителей). 5. Совместными усилиями за одну карту игроки Na'Vi убивали 1093 крипа. Это даже больше, чем игроки Fnatic, известные своей любовью к фарму.

5 фактов о других игроках

1. Средний KDA Артура Arteezy Бабаева на мэйджоре составил 10.00. Это почти в два раза больше, чем у следующего игрока по этому показателю — Frost из Final Tribe. 2. Ещё один показательный рекорд от Артура: за финал он ни разу не умер и закончил две карты с общей статистикой 10/0/5. 3. Два игрока Infamous вошли в топ-3 по количеству убийств. В среднем Мариано Papita Канеда и Алонсо Kotaro Леон делали больше 8 киллов за карту каждый. 4. Йохан PieLieDie Астрем обогнал всех саппортов по количеству купленных вардов за одну карту. На первой карте против Na'Vi он поставил 31 обсервер, а на третьей — 37 сентри, благодаря которым разбил 4 вражеских варда. 5. На первых трёх картах оффлейнер RRQ Ривальди R7 Фатах не сделал ни одного убийства.

5 фактов о третьей карте Na'Vi-Fnatic

1. На момент победы на третьей карте над Fnatic Na'Vi проигрывала больше 20 тысяч по золоту. У их трона осталось меньше половина здоровья. 2. Чтобы разменяться тронами, Abed купил Meteor Hammer, из-за чего ему пришлось переложить BKB в рюкзак. Но даже если бы он не использовал молот, он бы не успел нанести достаточное количество урона. 3. За игру Илья Lil Ильюк нанёс 4 445 урона при помощи Torrent за 84 использования. За игру он сделал два убийства и оба из них этой способностью. 4. В течение карты DJ на Earth Spirit почти полторы минуты продержал вражеских героев в стане. 5. Эта игра стала самой популярной на чемпионате, если не учитывать китайских зрителей. В пике её смотрели 182 970 зрителей.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Dota 2 FA.

5 фактов о мете

1. За LAN-финал игроки купили 5 рапир в 4 играх. Две из них завершились победами. А самая быстрая рапира принадлежит Джеки EternalEnvy Мао. Он приобрёл этот предмет на 34-й минуте и проиграл. 2. GESC не отличился разнообразной метой. Всего на чемпионате было использовано только 73 героя. В пики не попала даже набиравшая популярность Broodmother. 3. Chen попал в бан или пик в 30 играх из 31 сыгранной. Запрещали этого героя только в первой фазе. Но при этом турнир он закончил всего с 25% винрейта. 4. Rubick одержал победы в 7 из 9 матчей и стал одним из самых успешных персонажей турнира. При этом банили его всего 4 раза. 5. Faceless Void использовали на турнире 4 раза, но он не выиграл ни одной карты.