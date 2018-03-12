Киберфутболист «Шальке» пробился в финал виртуальной бундеслиги

Киберфутболист «Шальке» Тим «Latka» Швартманн выиграл отборочный турнир виртуальной бундеслиги. 19-летний немец получил путевку в финальную стадию турнира, которая состоится в Немецком музее футбола в Дортмунде 31 марта и 1 апреля.

Победитель виртуальной бундеслиги (VBL), в которой сыграют лучшие кибеспортсмены из Швейцарии, Австраии и Германии, получит право сыграть в финальном отборочном турнире чемпионата мира по FIFA 18.

Ungeschlagen! Tim, du Maschine!💪🏻 #FIFA18 #VBL pic.twitter.com/Sx0XcGZxOy

— Schalke04 Esports DE (@S04EsportsDE) 11 марта 2018 г.