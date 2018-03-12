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Алексей Solo Березин: приход Роджера пошёл нам на пользу
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Алексей Solo Березин: приход Роджера пошёл нам на пользу 

Чемпионат.com 12 марта 2018
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин прокомментировал игру с командой VGJ.Thunder в финале The Bucharest Major.
«Так получилось, что по драфту очень неудобно для нас было пикать бруду, но малой решил, почему бы и нет. А я тоже говорю: «Почему бы и нет, если да». Вот так всё и произошло. Такое волнение, как в играх с Liquid, Secret или EG, точнее чувство их командного взаимодействия и скилла, понимания доты, более высокое, чем когда играешь с китайцами. Не знаю, с чем это связано, но на самом деле было как-то очень спокойно. Я доволен ребятами, приход Роджера пошёл нам на пользу, все воодушевились. Появилось больше возможностей в игре, которые раньше мы не использовали. И я думаю, что это далеко не последний наш кубок», — заявил Алексей Solo Березин.
Virtus.pro стала чемпионом The Bucharest Major 2018. Благодаря победе коллектив обеспечил себя прямым приглашением на The International 2018.
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